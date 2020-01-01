В Пермском крае за сутки COVID-19 диагностирован у 413 человек Скончались 20 пациентов с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 413 новых случаев заражения COVID-19: 76 человек госпитализированы, 337 — проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровели 302 человека, 20 пациентов с коронавирусом скончались.

В числе новых инфицированных — 177 пациентов мужского пола, 236 — женского. Среди заболевших — 33 ребёнка, 67 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 130 человек — от 30 до 49 лет, 118 — от 50 до 64 лет, и 65 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 68 725.

В ковидных отделениях больниц проходят лечение 2524 человека, 89 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составила 23,2%.

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