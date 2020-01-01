Олеся Максименко Коронавирус добрался до 30 муниципалитетов Прикамья В целом в Пермском крае выявлено 68 312 жителей с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Из 405 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки 109 приходятся на Пермь. Ещё 46 заражённых приходятся на Пермский муниципальный район, 27 — на Чердынский городской округ.

Также 24 диагноза COVID-19 поставлены жителям Лысьвенского городского округа, 23 — Березников, 21 — Добрянки, 21 — Добрянского городского округа, 20 — Куединского муниципального округа, 18 — Чернушинского городского округа, 16 — Кунгурского муниципального района, 14 — в Соликамском городском округе, 11 — в Чусовском городском округе.

В Осинском городском округе выявлено 10 заболевших, в Кудымкаре — восемь, в Кизеле — шесть.

Кроме того, по пять инфицированных обнаружено в Губахе, Кунгуре, Чайковском, Юсьвинском муниципальном округе, Горнозаводском, Краснокамском и Очёрском городских округах.

В Гремячинском городском округе, Берёзовском и Ординском муниципальных округах заразились по три жителя, в Александровском муниципальном округе и в ЗАТО «Звёздный» — по двое заболевших. В Нытвенском городском округе, Гайнском, Карагайском и Кудымкарском муниципальных округах — по одному.

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