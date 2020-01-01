В Березниках при поддержке «Уралкалия» открылась ПЦР-лаборатория Её мощности позволяют проводить до 500 ПЦР-тестов в сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня в больнице им. Вагнера в городе Березники была открыта после капитального ремонта лаборатория для проведения ПЦР-анализов на COVID-19. Помещение для лаборатории площадью 400 кв. м предоставила городская администрация. «Уралкалий» выделил финансирование в объёме 25 млн руб. для проведения ремонтных работ в помещении и приобретения необходимого оборудования. Генеральным подрядчиком при проведении капитального ремонта выступила дочерняя компания «Уралкалия» — АО «Новая недвижимость».

В ходе ремонтных работ были полностью демонтированы старые и возведены новые перегородки, а также смонтированы новые системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Помещение лаборатории разделено на «красную» и чистую зоны с автономными системами вентиляции. Воздуховоды «красной» зоны обеспечены собственным выходом со специальными бактерицидными фильтрами, обеззараживающими воздух до 99,9%.

При внутренней отделке были использованы самые современные материалы, устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовым излучением. Лаборатория соответствует всем текущим требованиям Роспотребнадзора, её мощности позволяют проводить до 500 ПЦР-тестов в сутки.

Евгений Зыбин, директор по производству ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» принимает активное участие в решении социально значимых проблем Березников и Соликамска. Компания регулярно оказывает поддержку региональной сфере здравоохранения, помогая больнице им. Вагнера обеспечивать жителей Верхнекамья доступной и качественной медицинской помощью. Новая лаборатория является важным медицинским и социальным объектом, особенно с учётом текущей ситуации по эпидемиологической обстановке в Пермском крае.

Руслан Кулаков, главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича»:

— Открытие лаборатории в Березниках, безусловно, важное событие не только для нашего учреждения, но и для пациентов. Не нужно будет проводить исследования в других городах, а значит, мы сможем быстрее получать результаты тестов, оперативнее ставить диагнозы и приступать к лечению.

Справка

В 2020 году «Уралкалий» и больница им. Вагнера подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание условий для дальнейшего развития системы здравоохранения Верхнекамья, а также предоставление дополнительных возможностей для профессионального роста медперсонала. В рамках соглашения в 2019–2020 годах «Уралкалий» направил в адрес медучреждения более 33,5 млн руб. для приобретения современного медицинского оборудования, в том числе аппарата для гипертермической перфузии, применяемого в онкологии, комплектов лазерного хирургического оборудования для проведения эндоурологических операций, радиочастотного генератора, применяемого в нейрохирургии, дрели для отделений травматологии и ортопедии, а также 50 медицинских кроватей, предназначенных для осуществления функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров.

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