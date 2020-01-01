В железнодорожной больнице Перми снова открыли ковидный госпиталь Стационар рассчитан на 120 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с 19 июля на базе железнодорожной больницы по адресу ул. Барамзиной, 11а снова начал работать госпиталь для лечения больных COVID-19. В стационаре частного медучреждения развёрнуто 120 коек, шесть из них — реанимационные. Лечение проводится по программе ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Напомним, в 2020 году клиника уже работала в таком режиме. Тогда для организации лечебного процесса в здании смонтировали новые санпропускники (шлюзы), больницу оснастили аппаратами ИВЛ, озоновыми концентраторами, в палаты обеспечили подачу кислорода.

Медучреждение принимает на госпитализацию граждан, переносящих болезнь в тяжёлой форме.

По данным Роспотребнадзора, в ковидных отделениях больниц Пермского края сейчас проходят лечение 2475 человек, 87 из них подключены к аппаратам ИВЛ.





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