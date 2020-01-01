В Пермском крае выявлено 405 новых случаев заражения COVID-19 За сутки скончались 20 пациентов с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 405 новых случаев заражения COVID-19: 68 человек госпитализированы, 337 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровели 369 пациентов, 20 человек с коронавирусом скончались.

В числе новых инфицированных — 165 пациентов мужского пола, 240 — женского. Среди заболевших — 55 детей, 54 человека в возрасте от 15 до 29 лет, 133 — в возрасте от 30 до 49 лет, 99 — от 50 до 64 лет, и 64 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 68 312.

В ковидных отделениях больниц сейчас проходят лечение 2475 человек, 87 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого — 23,9%.

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