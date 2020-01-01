Бывший главный акушер-гинеколог Перми скончалась от коронавируса Людмиле Малковой было 70 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Людмила Малкова

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В Перми от осложнений коронавируса умерла бывший главный акушер-гинеколог города Людмила Малкова. Ей было 70 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Людмила Малкова долгое время занимала пост главного акушера-гинеколога горздрава Перми, а после выхода на пенсию основала клинику «Новая жизнь». По словам Анастасии Крутень, Людмила Малкова была полна энергии и желания работать, но коронавирус перечеркнул эти планы.

Прививку она сделать не успела, уточняет ВЕТТА.

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