В Пермском крае незначительно выросла реальная зарплата В среднем за май пермяки заработали по 44,8 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

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По данным Пермьстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в Пермском крае за май 2021 года составила 44,8 тыс. руб. По сравнению с маем 2020 года её рост составил 7,2%. Реальная же зарплата увеличилась на 1,4%.

Если сравнивать среднемесячную номинальную начисленную зарплату за январь — май 2021 года (42,3 тыс. руб.) с соответствующим периодом 2020 года, то рост составил 7%, а реальная заработная плата увеличилась на 1,8%.

В Пермьстате отметили, что сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.

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