Олеся Максименко
Для строительства школы в Березниках привлекут больше рабочих
В настоящее время на объекте завершаются отделочные работы
Глава минстроя Пермского края Андрей Колмогоров выехал с проверкой в Березники, где проинспектировал ход строительства школы в микрорайоне «Любимов» на 1224 учащихся.
Напомним, задачу завершить возведение одной из самых больших школ муниципалитета подрядчику и муниципалитету к 1 сентября текущего года поставил глава региона Дмитрий Махонин. Во время визита на стройплощадку губернатор подчеркнул, что «если не получится к этой дате успеть получить лицензию, нужно сделать всё, чтоб ребята пошли на занятия в новое здание после осенних каникул».
В ходе рабочего совещания в Перми в конце прошлой недели министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин также отметил, что школа должна встретить учеников уже с 1 сентября и строительство столь значимого объекта нужно контролировать еженедельно.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на данный момент в образовательном учреждении заканчиваются отделочные работы, монтаж вентиляционной системы, системы обеспечения пожарной безопасности, закуплены мебель и техника. В течение двух дней подрядчик должен предоставить подневный график завершения строительных работ, установки мебели и оборудования в каждом помещении.
Кроме того, к строительству планируется привлечь больше рабочих. Сейчас на стройплощадке трудятся 189 человек.
Еженедельно до сдачи объекта инспекционные выезды будут проводить представители минстроя Пермского края. В ближайшие три дня на объект выедут специалисты регионального Управления капитального строительства.
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