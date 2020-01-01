Анна Брюханова Пилотов Boeing-757 ослепили лазером при посадке в аэропорту Перми Лайнер завершил полёт в штатном режиме Поделиться Поделиться Твитнуть

Около двух часов ночи 20 июля при подходе к четвёртому развороту во время посадки экипаж самолета Boeing-757 авиакомпании Azur Air кратковременно ослепило лазером зелёного цвета. Об авиапроисшествии на рейсе Каир — Пермь сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Посадка в международном аэропорту «Пермь», несмотря на инцидент, прошла в штатном режиме.

Как уточнили в пресс-службе пермского аэропорта, источник лазерного света находился за пределами аэропорта, скорее всего, в городе, в противном случае сведения об инциденте передали бы на рассмотрение в краевую прокуратуру.

По данным сайта Wikipedia, первый случай «лазерного хулиганства» в России был зафиксирован в 2002 году. В стране до сих пор нет законодательной базы, позволяющей привлекать к ответственности за данный вид правонарушений. На сегодняшний день продажа лазерных указок запрещена только на территории Республики Чечня.

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