Олеся Максименко Несоблюдение антиковидных мер выявлено в 86 организациях Прикамья В числе нарушителей — центры детского досуга, кафе и магазины Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе проверки, проведённой специалистами Роспотребнадзора с 9 по 15 июля 2021 года, нарушения противоэпидемиологического режима были зафиксированы в 86 организациях Пермского края, передаёт «Рифей-Пермь».

В числе нарушителей — заведения общепита, кафе и магазины. Кроме того, несоблюдение антиковидных мер выявлено в ряде организаций детского досуга, учреждениях культуры.

Основным нарушениями по-прежнему является отсутствие у персонала средств индивидуальной защиты, санитайзеров, устройств для обеззараживания воздуха и разметки для соблюдения социальной дистанции.

К субъектам, не выполняющим противоэпидемические мероприятия, будут применены меры административного воздействия.

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