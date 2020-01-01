На Пермский край надвигается похолодание Атмосферный фронт принесёт ливни и понижение температуры воздуха уже к среде Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На Пермский край надвигается холодный фронт. Северные районы попадут под его влияние во второй половине вторника, 20 июля, вследствие чего ожидаются ливни и грозы. До остальных районов края фронт доберётся в ночь на среду. Об этом сообщает синоптический сайт «Метеоролог и я».

В среду, 21 июля, уже весь регион попадёт в тыловую часть циклона. В отдельных районах пройдут сильные дожди. Ночью температура опуститься по северу до +9 градусов, днем вернётся к климатической норме +20...+25 градусов.

К концу недели над Южным Уралом сформируется циклон, который, вероятно, начнёт смещаться в северном направлении. В этом случае он принесёт в Прикамье, особенно в южные территории, новые дожди и очередное похолодание.

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