Анна Брюханова Собственники аварийного жилья теперь могут претендовать на большую жилплощадь Если сразу направят субсидию за изъятую квартиру на эскроу-счёт Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Колмогоров

Архив ИД «Компаньон»

С 20 июля 2021 года собственники аварийного жилья получают право направлять предоставляемую субсидию за изымаемое помещение на заключение договора долевого участия в качестве первоначального вноса. Изменения в постановлении правительства в сфере расселения аварийного жилищного фонда Пермского края обсуждались во вторник, 20 июля, на заседании краевого кабинета министров.

Субсидия будет поступать непосредственно на эскроу-счёт банка застройщика, который затем предоставляет собственнику новую жилплощадь в рамках долевого договора. Таким образом, собственник аварийного жилья получает возможность приобрести квартиру большей площади, чем предусмотрено законом.

«Немаловажный момент — через эскроу-счета также снижаются риски возникновения обманутых дольщиков», — отметил докладчик — министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

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