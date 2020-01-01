Андрей Стрельцов Бывший игрок «Звезды» дисквалифицирован за допинг ФИФА завершила расследование инцидента и объявила о санкциях Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда"

Международная федерация футбола (FIFA) дисквалифицировала российских футболистов Ивана Князева (экс-игрок ФК «Звезда»), Дарью Мещерякову и Владимира Обухова за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в сообщении на сайте федерации.

Отмечается, что в 2013 году допинг-тесты игроков были изучены Московской антидопинговой лабораторией. Они были первоначально зарегистрированы как «отрицательные» в системе антидопингового администрирования и управления Всемирного антидопингового агентства (WADA).

ФИФА провела расследование, которое привело к неопровержимым доказательствам того, что игроки принимали допинг. Также в расследовании принимало участие WADA.

Князев и Обухов принимали метандиенон, а Мещерякова — фуросемид.

Князев и Мещерякова дисквалифицированы на два года. Обухов, который сотрудничал со следствием и признал свою вину, получил шестимесячную дисквалификацию.

Иван Князев пополнил состав «Звезды» в августе 2020 года. Ранее он выступал за московское «Торпедо», латвийские «Ригу» и «Вальмиеру». А также за юношескую сборную России по футболу в 2012–2014 годах.

Летом этого года контракт футболиста с пермским клубом закончился и продлён не был.





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