Григорий Серёдкин Защитника «Звезды» подозревают в употреблении допинга Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда"

Ряд Telegram-каналов сообщили, что двоих российских футболистов и одну футболистку подозревают в употреблении допинга. Среди них — 28-летний защитник пермского ФК «Звезда» Иван Князев.

«FIFA направила в РФС информацию о возбуждении дисциплинарных дел в отношении двух российских футболистов (и ещё одной футболистки). Их подозревают в применении допинга и дальнейшей подмене проб в 2013—2014 годах», — сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В пресс-службе ФК «Звезда» рассказали, что клуб не получал никаких документов, свидетельствующих о нарушении игроком антидопинговых правил.

Помимо игрока «Звезды» в употреблении допинга подозреваются форвард «Ростова» Владимир Обухов (выступал за «Торпедо» одновременно с Князевым) и футболистка Дарья Мещерякова. Теперь спортсменам грозит дисквалификация на четыре года.

Иван Князев пополнил состав «Звезды» в августе 2020 года. За время выступления за пермский клуб он провёл восемь матчей и забил один гол. Ранее он выступал за московское «Торпедо», латвийские «Ригу» и «Вальмиеру». А также за юношескую сборную России по футболу в 2012—2014 годах.

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