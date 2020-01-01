Анна Брюханова Где нам стоит дом построить Публичные слушания по смене зонирования участка у ДКЖ признаны состоявшимися Поделиться Поделиться Твитнуть

Новая площадка для общежития РЖД

Константин Долгановский

В понедельник, 19 июля, в администрации Дзержинского района Перми состоялись публичные слушания о повышении высотности застройки на участке справа от Дворца культуры железнодорожников. Там, напомним, РЖД планирует построить десятиэтажное здание гостиницы-общежития. Сейчас здесь разрешено сооружение только четырёхэтажных зданий. Участок находится в собственности железной дороги.

Из-за ковидных ограничений на собрание явились не более полутора десятков человек. Основные действующие лица — представители ОАО «РЖД», член комиссии по землепользованию и застройке, несколько жителей микрорайона ДКЖ, журналисты, экоактивист Елена Плешкова. Именно руководитель фонда «Обвинская роза» стала основным оппонентом сторонников смены зонирования.

По словам Елены Плешковой, природозащитники уже давно выступают против какого-либо строительства рядом с ДКЖ. Одна из причин — загазованность воздуха в микрорайоне. Особенно страдают жители дома на ул. Боровой, 30. Из-за дорожной развязки, находящейся рядом, воздух у здания загрязнён автомобильными выхлопами. Единственное, что защищает жильцов дома от вредного воздействия, — посаженные на участке деревья. Строительство гостиницы, считает экоактивистка, усугубит ситуацию: дорога к новому зданию должна пролегать как раз под окнами дома на Боровой.

«Мы сами ходили со специальными датчиками рядом с ДКЖ. Когда ветер дул с ул. Локомотивной в сторону леса, к домам тянуло загрязнения с транспортной развязки, доходило даже до самого ООПТ «Черняевский лес». Конечно, это не сертифицированные данные, но мы исследовали не количество, а саму ситуацию — реальное загрязнение есть. И единственное оружие против него — рассеивание. С этой целью высаживают живые изгороди вдоль дорог, чтобы хоть как-то снизить количество вредных частиц, которые вдыхают люди», — комментирует Елена Плешкова.

Вообще активист считает, что ОАО «РЖД» завладело участком незаконно. До 2003 года вся прилегающая территория относилась к ДКЖ. В процессе приватизации ОАО «РЖД» разделило землю на четыре участка, один из которых спустя пять лет был продан под застройку ЖК «Олимп». А поскольку ДКЖ является также объектом инфраструктуры для детей, то должно было пройти минимум 10 лет, в течение которых владелец не имел права менять назначение объекта — ни самого дворца, ни участков, заявляет Плешкова. По её словам, краевая прокуратура подтвердила, что обязательные условия приватизации были нарушены.

Однако руководитель института регионального и городского планирования Артём Габдрахманов утверждает, что при рассмотрении документов перед публичными слушаниями никаких нарушений со стороны ОАО «РЖД» обнаружено не было. Да и вообще предметом обсуждения является этажность, а вовсе не законность.

По мнению экоактивистки, проект ОАО «РЖД» подвергает опасности вообще все природные зоны, где действует пониженная этажность, как у Ц-4.

«Четыре этажа — это непривлекательно для застройщиков. А сейчас, добившись 10-этажной высотности на спорном участке у ДКЖ, ОАО «РЖД» поставило под удар природные зоны, которые имели защиту в виде таких буферных предстроительных зон», — говорит Плешкова и призывает выбрать для строительства гостиницы РЖД другой участок.

Отвечающая сторона заявила, что не сможет конкурировать на рынке с профессиональными застройщиками.

«В других городах этот вопрос как-то решается. В Казани, например, распространена практика, когда жители просят мэра города сохранить важную для города территорию. Мэр выходит на переговоры с девелоперами и меняет участки. А у нас, когда Пермский край обнародовал планы на приоритетные зоны развития, показали огромное пятно застройки в районе ДКЖ. А до этого нам год с лишним твердили, что там вообще нет места для строительства. Участки из собственности ОАО «РЖД» власти якобы не могли выкупить, хотя такая процедура предусмотрена. И когда к нам приехал заместитель главного архитектора Казани и поделился своей практикой, в Перми все очень удивились. У нас вообще экологи воспринимаются как мумии какие-то!» — восклицает Плешкова.

В ОАО «РЖД» продолжают настаивать на появлении гостиницы в Перми на данном участке и считают, что все вопросы решатся после проведения государственной экспертизы.

Природозащитники, в свою очередь, готовят жалобу в Генпрокуратуру РФ на бездействие местной прокуратуры.

В итоге общественные слушания были признаны состоявшимися. Проект передаётся на обсуждение в гордуму Перми.

Напомним, это уже второй участок, где планируется построить общежитие РЖД. Предыдущий располагался за ДКЖ, что тоже вызывало протесты общественности и недовольство местных жителей. Тогда в ситуацию вмешался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, и было найдено альтернативное место под строительство общежития.

— Считаю это важным компромиссным решением, поскольку этот участок не граничит ни с ООПТ «Черняевский лес», ни с городскими лесами, — на днях высказал своё мнение мэр Перми Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира в соцсетях.

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