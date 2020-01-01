Анна Брюханова Краевая психиатрическая больница остаётся без подрядчика На конкурс не было подано ни одной заявки Поделиться Поделиться Твитнуть

Психиатрическая больница

permkrai.ru

Электронный аукцион на капитальный ремонт краевой психиатрической больницы на Банной горе признан несостоявшимся. На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Начальная цена контракта — 23,1 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно техзаданию основанием для работ послужила проектно-сметная документация, разработанная ООО «АКСЭС». Подрядчик должен был отремонтировать третий этаж левого крыла, провести систему вентиляции по всей площади здания, за исключением детского отделения. В ремонтируемом корпусе планировалось укрепить оконные проёмы, выровнять полы, стены и перегородки, обновить отделку потолков, металлические плинтуса и двери. Срок выполнения работ — со 2 августа 2021 года по 1 декабря 2021 года.

Напомним, что сейчас строится стационар краевой психиатрической больницы. Работы на объекте ведёт компания из Татарстана ООО «Фортэкс». Здание в 3–5 этажей будет иметь 260 койко-мест. Строительство завершат к 27 декабря 2023 года.

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