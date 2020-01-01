Мария Сыропятова
Стационар краевой психиатрической больницы в Перми будет строить компания из Татарстана
На конкурс была подана только одна заявка
Победителем конкурса на строительство стационара краевой психиатрической больницы объявлена компания из Татарстана ООО «Фортэкс». Протокол с подведением итогов торгов выложен на портале госзакупок. На конкурс была подана только одна заявка. Снижение стоимости контракта будет незначительным — на полмиллиона рублей, с 952,7 млн руб. до 952,2 млн руб.
За эти средства должно быть построено здание стационара переменной этажности — от трёх до пяти этажей, а также одноэтажное здание котельной.
Мощность здания стационара — 260 койко-мест. Производительность котельной (72 кв. м) — 2,322 Гкал/ч. Общая площадь здания стационара — 18,4 тыс. кв. м при полезной площади в 13,9 тыс. кв. м. Строительный объём работ оценён в 78,9 тыс. кв. м. Помимо строительных работ, подрядчик должен будет провести благоустройство территории.
Все работы должны быть выполнены до 27 декабря 2023 года.
Располагаться объекты будут на ул. 2-й Корсуньской, рядом с другими зданиями краевой психиатрической больницы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.