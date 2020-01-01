Мария Сыропятова Стационар краевой психиатрической больницы в Перми будет строить компания из Татарстана На конкурс была подана только одна заявка Поделиться Поделиться Твитнуть

Психиатрическая больница

permkrai.ru

Победителем конкурса на строительство стационара краевой психиатрической больницы объявлена компания из Татарстана ООО «Фортэкс». Протокол с подведением итогов торгов выложен на портале госзакупок. На конкурс была подана только одна заявка. Снижение стоимости контракта будет незначительным — на полмиллиона рублей, с 952,7 млн руб. до 952,2 млн руб.

За эти средства должно быть построено здание стационара переменной этажности — от трёх до пяти этажей, а также одноэтажное здание котельной.

Мощность здания стационара — 260 койко-мест. Производительность котельной (72 кв. м) — 2,322 Гкал/ч. Общая площадь здания стационара — 18,4 тыс. кв. м при полезной площади в 13,9 тыс. кв. м. Строительный объём работ оценён в 78,9 тыс. кв. м. Помимо строительных работ, подрядчик должен будет провести благоустройство территории.

Все работы должны быть выполнены до 27 декабря 2023 года.

Располагаться объекты будут на ул. 2-й Корсуньской, рядом с другими зданиями краевой психиатрической больницы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.