Мария Сыропятова
Стационар краевой психиатрической больницы в Перми будет стоить 952,7 млн руб.
Здания стационара и котельной должны быть построены до конца 2023 года
Объявлен конкурс на строительство стационара краевой психиатрической больницы. Данные об этом появились на портале госзакупок.
Максимальная (начальная) стоимость работ — 952,7 млн руб. За эти средства должно быть построено здание стационара от трёх до пяти этажей, а также одноэтажное здание котельной.
Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе — до 7:00 3 июня 2021 года.
Мощность здания стационара — 260 койко-мест. Производительность котельной (72 кв. м) — 2,322 Гкал/ч. Общая площадь здания стационара — 18,4 тыс. кв. м при полезной площади в 13,9 тыс. кв. м. Строительный объём работ оценён в 78,9 тыс. кв. м. Помимо собственно строительных работ подрядчик должен будет провести благоустройство территории. При этом все работы должны быть выполнены до 27 декабря 2023 года.
Располагаться объекты будут на ул. 2-й Корсуньской рядом с другими зданиями краевой психиатрической больницы.
Напомним, что решение о выделении средств на строительство стационара психиатрической больницы было принято в марте этого года.
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