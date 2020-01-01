Мария Сыропятова Стационар краевой психиатрической больницы в Перми будет стоить 952,7 млн руб. Здания стационара и котельной должны быть построены до конца 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлен конкурс на строительство стационара краевой психиатрической больницы. Данные об этом появились на портале госзакупок.

Максимальная (начальная) стоимость работ — 952,7 млн руб. За эти средства должно быть построено здание стационара от трёх до пяти этажей, а также одноэтажное здание котельной.

Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе — до 7:00 3 июня 2021 года.

Мощность здания стационара — 260 койко-мест. Производительность котельной (72 кв. м) — 2,322 Гкал/ч. Общая площадь здания стационара — 18,4 тыс. кв. м при полезной площади в 13,9 тыс. кв. м. Строительный объём работ оценён в 78,9 тыс. кв. м. Помимо собственно строительных работ подрядчик должен будет провести благоустройство территории. При этом все работы должны быть выполнены до 27 декабря 2023 года.

Располагаться объекты будут на ул. 2-й Корсуньской рядом с другими зданиями краевой психиатрической больницы.

Напомним, что решение о выделении средств на строительство стационара психиатрической больницы было принято в марте этого года.

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