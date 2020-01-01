Олеся Максименко Коронавирус вновь распространяется по территориям Пермского края Новые случаи выявлены в 28 муниципалитетах региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, из 407 заразившихся коронавирусом за минувшие сутки 214 проживают в Перми. Ещё 39 заражённых выявлено в Пермском районе, 27 — в Березниках.

Кроме того, диагноз COVID-19 поставлен 17 жителям Кунгурского района, 13 — Лысьвенского городского округа, по 10 заболевших — в Чайковском и Кишертском муниципальных округах, девять — в Бардымском муниципальном округе, по восемь — в Октябрьском, Соликамском и Суксунском городских округах, шесть — в Кунгуре.

В Берёзовском и Ординском муниципальных округах, Осинском и Чернушинском городских округах выявлено по пять новых случаев, в Куединском муниципальном округе — четыре, в ЗАТО «Звёздный», Гайнском и Уинском муниципальных округах — по два.

В Большесосновском муниципальном районе, Карагайском и Косинском муниципальных округах, Гремячинском, Красновишерском, Краснокамском, Очёрском и Чердынском городских округах зафиксировано по одному случаю заболевания.

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