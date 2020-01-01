Анна Брюханова Председатель Уинской думы судится с администрацией Пермского района Предмет спора — застройка земельных участков в с. Култаево Поделиться Поделиться Твитнуть

Култаево

skyscrapercity.com

В краевом Арбитражном суде началось рассмотрение иска к администрации Пермского района. Бизнесмен и председатель думы Уинского муниципального округа Максим Быкариз требует признать незаконными уведомления о несоответствии параметров для строительства или реконструкции объектов, расположенных на земельных участках в Култаевском сельском поселении.

Предприниматель приобрёл с торгов 46 земельных участков в с. Култаево. Ранее земельный массив принадлежал «Камской долине». Компания-застройщик разработала на данную территорию проект планировки, где выделила дороги, земельные участи под социальную и инженерную инфраструктуры. Но реализовать данный проект не успела из-за банкротства. В данный момент эта территория представляет собой заросшее поле.

По данным администрации Пермского района, Максим Быкариз размежевал территорию, проигнорировав утверждённый проект планировки и красные линии, обозначающие границу территории общего пользования. При этом предприниматель отказался от предложения районной администрации разработать новый проект планировки в соответствии с нормами Градостроительного кодекса. На этом основании ему и было выдано уведомление о несоответствии параметров.

В администрации Пермского района считают, что если предприниматель вместо проектирования ППТ и создания «красивой территории, обеспеченной всем необходимым для будущих жителей, пошёл оспаривать решение в суд, то он не собирается вести социально ответственный бизнес на этой территории, а хочет размежевать земельные участки по принципу «как придётся» с целью продажи. И оставить будущих жителей один на один со своими проблемами».

Сам Максим Быкариз отказался от комментария.

Максим Игоревич Быкариз является председателем думы Уинского муниципального округа с 2019 года. Он также входит в состав комиссии совета по нормотворческой деятельности в области региональной политики и местного самоуправления.

Максим Быкариз занимает руководящую должность в нескольких компаниях Пермского края: ООО «Миком», ООО «Стройтехресурс», ООО «Стройресурс» и ООО «Стройтехинвест». Основная деятельность этих организаций подразумевает аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также строительство жилых и нежилых помещений.

Как индивидуальный предприниматель Максим Быкариз управляет агентством недвижимости. За 2020 год председатель думы Уинского округа задекларировал доход в 12,2 млн руб.

Отец предпринимателя — Игорь Быкариз — глава Краснокамского городского округа с начала 2019 года. Вместе с сыном он управлял ООО «Миком» и ООО «Стройтехресурс» до 2005 года. В течение шести лет являлся директором Краснокамского филиала ЗАО «Газпром-газораспределение. Пермь».

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