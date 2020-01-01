В Перми открылся первый магазин федеральной сети сладостей «Пират-Мармелад» заработал на первом этаже ТРЦ Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ Планета

Константин Долгановский

В ТРЦ «Планета» открылся первый в Перми магазин сладостей торговой сети «Пират-Мармелад». Об этом сообщает компания-застройщик торгово-развлекательного центра Malltech. Магазин расположен на первом этаже и занимает 77 кв. м.

Напомним, что ТРЦ «Планета» официально открылся 22 апреля. Открытие центра первоначально было запланировано на четвёртый квартал 2020 года. Сначала его перенесли на конец первого квартала 2021 года, а затем и на апрель 2021 года.

Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. Планируемая ежедневная посещаемость — около 35 тыс. человек.

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