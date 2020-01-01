В Пермском крае количество заболевших коронавирусом за сутки впервые перевалило за 400 Скончались 16 пациентов с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 407 новых случаев заражения COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии. 53 человека госпитализированы, 354 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровели 200 пациентов, 16 человек с коронавирусом скончались.

В числе новых инфицированных — 151 пациент мужского пола, 256 — женского. Среди заболевших — 51 ребенок, 70 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 144 — в возрасте от 30 до 49 лет, 84 — от 50 до 64 лет, и 58 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 67 907.

В ковидных отделениях больниц проходят лечение 2391 пациент, 73 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда — 25,4%.





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