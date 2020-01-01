Андрей Стрельцов
Самолёт с футболистами «Амкара» час не мог сесть в Барнауле
Причина густой туман
Футболисты клуба «Амкар-Пермь» с приключениями добрались до Барнаула. Самолёт со спортсменами на борту больше часа не мог совершить посадку в сибирском городе из-за густого тумана. Об этом сообщает аккаунт команды в Instagram.
Пермский футбольный клуб отправился на свой первый матч регулярного чемпионата. Встреча состоится 20 июля. Соперниками «Амкара-Пермь» в группе «4» второго дивизиона ФНЛ станет барнаульское «Динамо».
Напомним, ранее пермяки провели свой первый официальный матч в новейшей истории — это был поединок с командой «Тюмень» за выход в следующий круг Кубка России — и проиграли в послематчевой серии пенальти.
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