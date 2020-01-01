Подрядчика на благоустройство парка «Берёзовая роща» определили со второй попытки Поделиться Поделиться Твитнуть

Завершился электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству парка «Берёзовая роща» в Александровском муниципальном округе. Победителем объявлено ООО «Партнёр».

Всего на участие в аукционе было подано пять заявок. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 10,2 млн руб. ООО «Партнёр» предложило уменьшить стоимость работ на 20%, в итоге цена контракта составила 8,1 млн руб. Информация об итогах аукциона размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию подрядчик обязуется очистить территорию парка от порубочных остатков, проложить пешеходные тропинки, установить детскую площадку, скамейки и урны, заменить систему освещения и обустроить газоны.

Заявки на участие в аукционе принимались до 15 июня. Тогда же поступила первая жалоба от ИП Бегунов. Заявитель жаловался на недопуск к участию в аукционе и требовал приостановить размещение заказа до решения комиссии.

Несмотря на то что жалоба предпринимателя признана необоснованной, аукцион провели повторно и определили нового поставщика.

Вторая жалоба — от ООО «Новатек» — поступила 14 июля, но вскоре была отозвана. В итоге работами по приведению парка в нормативный вид займётся ООО «Партнёр».

Срок окончания работ — не позднее 15 октября 2021 года.

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