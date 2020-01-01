Олеся Максименко Ликвидирован лесной пожар в Краснокамском городском округе За восемь дней огонь прошёл 190 га Поделиться Поделиться Твитнуть

В 21:00 18 июля ликвидирован лесной пожар в Краснокамском городском округе, в тушении которого принимали участие 142 человека и 27 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. В общей сложности огонь прошёл 190 га.

Напомним, 10 июля на болоте урочища Суходол около станции Шабуничи возникло возгорание. С 13 июля распоряжением Краснокамского городского округа ситуация была признана чрезвычайной. 15 июля смог от лесного пожара достиг Перми, в тот же день был введён режим ограничения пребывания граждан в лесах.

Локализовать пожар долго не удавалось из-за болотистой труднодоступной местности и ветра. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.

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