Олеся Максименко Новые случаи коронавируса обнаружены в 24 муниципалитетах Пермского края Большинство заболевших — жители столицы региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, из 398 заболевших коронавирусом за последние сутки 213 являются жителями Перми. В Пермском районе выявлено 47 инфицированных, в в Красновишерском городском округе — 20.

18 заразившихся — в Березниках, 13 — в Кунгурском округе, по 12 — в Берёзовском и Гайнском округах, по 10 — в Ординском и Суксунском округах, девять — в Кудымкаре.

По пять случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Соликамском, Кочёвском и Кудымкарском округах, четыре — в Верещагинском округе, три — в Оханском, по два — в Кунгуре, Юсьвинском и Карагайском округах.

По одному заразившемуся — в Нытвенском, Ильинском, Бардымском, Косинском и Уинском округах и Большесосновском муниципальном районе.

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