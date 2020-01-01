Олеся Максименко Жителей Прикамья предупредили о возможных случаях малярии Переносчиками заболевания могут стать обычные комары Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Из-за жаркой погоды в Пермском крае начался сезон передачи малярии, причём переносчиками могут быть обычные комары, передаёт «Рифей-Пермь».

Потенциальными очагами распространения заболевания могут быть Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский и населённые пункты, где есть мелкие тёплые водоёмы с благоприятными для развития личинок условиями.

Также появление случаев малярии возможно в местах строительства с привлечением труда мигрантов из регионов, где распространена инфекция. При повышении температуры, увеличении печени и селезёнки, герпесе и анемии Роспотребнадзор призывает обратиться к врачу и пройти обследование на малярию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.