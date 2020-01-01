Олеся Максименко COVID-19: в Прикамье уже 398 новых случаев заражения Общее число заболевших в регионе составило 67,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом в Пермском крае заразились 398 человек.

Среди заболевших — 52 ребёнка и 137 жителей старше 50 лет. 364 пациента проходят лечение амбулаторно, 34 инфицированных находятся в больницах.

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