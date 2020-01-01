Олеся Максименко В Прикамье возвращается жара Уже во вторник температура воздуха вновь достигнет 30 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского гидрометцентра, уже ко вторнику, 20 июля, в Прикамье вернётся жаркая погода — до +30 градусов, передаёт «Рифей-Пермь».

При этом в южных районах региона столбик термометра может подняться до +32 градусов.

Со среды жара пойдёт на убыль, и к пятнице дневная температура воздуха может опуститься до +24 градусов.

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