В Пермском крае выявлено 390 новых случаев заражения COVID-19 Общее число инфицированных в Прикамье превысило 67 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 390 новых случаев заражения COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. 49 человек госпитализированы, 341 проходит амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровели 352 пациента, 15 человек с короновирусом скончались.

В числе новых инфицированных — 168 пациентов мужского пола, 222 — женского. Среди заболевших — 95 детей, 66 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 96 человек — от 30 до 49 лет, 83 — в возрасте от 50 до 64 лет, и 50 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 67 102.

В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 2334 пациента, 72 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 30%.





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