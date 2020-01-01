«НОВОГОР»: в домах микрорайонов Нагорного и Авиагородка вода появится к вечеру 17 июля Устранение аварии заняло целые сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «НОВОГОР-Прикамье» утром 17 июля завершила устранение аварии на магистральном водопроводе на ул. Моторостроителей, 21. «Бригада работала всю ночь», — отметили в пресс-службе компании.

С 6 часов утра 17 июля началось постепенное заполнение системы водой. Полностью давление в трубах должно восстановиться в микрорайонах Нагорном и Авиагородке к концу дня.

Напомним, что из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 900 мм на ул. Моторостроителей утром 16 июля вода пропала в домах на улицах Чердынской, Глинки, Геологов, Свиязева, Милиционера Власова, Леонова, Беляева и Карпинского (на участке от ул. Декабристов до Свиязева).





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