Микрорайоны Нагорный и Авиагородок в Перми остались без воды Причина — авария на магистральном водопроводе Поделиться Поделиться Твитнуть

Два пермских микрорайона Перми — Нагорный и Авиагородок — остались без водоснабжения. Краны в домах пересохли в пятницу, 16 июля, около восьми часов утра, и до сих пор подача воды не восстановлена.

Как сообщили в ООО «НОВОГОР-Прикамье», аварийная ситуация произошла на магистральном водоводе диаметром 900 мм на ул. Моторостроителей, 21.

Вода с пониженным давлением подаётся в дома на улицах Чердынской, Глинки, Геологов, Свиязева, Милиционера Власова, Космонавта Леонова, Космонавта Беляева, Карпинского на участке от ул. Декабристов до Свиязева, заявляют в «НОВОГОРе».

Но, как жалуются жители домов на ул. Карпинского, воды нет даже на первых этажах зданий.

В компании заявляют, что организован подвоз воды. Правда, после рабочего дня десятки людей не могли найти места, где выставлены автоцистерны, по этой причине у точек по продаже воды выстроились длинные очереди.

В «НОВОГОРе-Прикамье» разъясняют: сделать заявку или уточнить местоположение автоцистерны с водой можно по телефону 210-06-80 или 068.

Когда планируется устранить аварию, в компании ответить затруднились, сообщив, что работы ведутся.

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