В Перми начался ремонт бульвара на ул. Дружбы Подрядчик приступил к замене старого покрытия пешеходной части Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми подрядчик приступил к ремонту бульвара на ул. Дружбы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Строители начали разбор старого покрытия пешеходной части. Согласно техзаданию здесь обновят асфальт, установят новый бортовой камень, восстановят газон, также будут заменены скамейки и урны.

Работы планируется выполнить до 20 августа.





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