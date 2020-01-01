В Перми начался ремонт бульвара на ул. Дружбы 

Подрядчик приступил к замене старого покрытия пешеходной части

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В Перми подрядчик  приступил к ремонту бульвара на ул. Дружбы, сообщили в пресс-службе мэрии. 

Строители начали разбор старого покрытия пешеходной части. Согласно техзаданию здесь обновят асфальт, установят новый бортовой камень, восстановят газон, также будут заменены скамейки и урны.  

Работы планируется выполнить до 20 августа.


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