В Перми начался ремонт бульвара на ул. Дружбы
Подрядчик приступил к замене старого покрытия пешеходной части
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В Перми подрядчик приступил к ремонту бульвара на ул. Дружбы, сообщили в пресс-службе мэрии.
Строители начали разбор старого покрытия пешеходной части. Согласно техзаданию здесь обновят асфальт, установят новый бортовой камень, восстановят газон, также будут заменены скамейки и урны.
Работы планируется выполнить до 20 августа.
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