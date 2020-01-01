Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 26 территориях края На второе место по числу инфицированных вырвался Добрянский район Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 26 территориях региона.

Больше всего инфицированных — 249 — выявлено в Перми. На втором месте — Добрянский городской округ, в котором обнаружено 26 человек с COVID-19. На третьем месте — Березники, там зафиксирован 21 случай заболевания. 20 жителей заболели в Чайковском.

Далее идут Бардымский, Карагайский и Куединский муниципальные округа — по восемь инфицированных. В Лысьвенском городском округе — семь.

В Кизеле и Соликамском городском округе выявлено по четыре случая заражения, в Пермском муниципальном районе, а также Горнозаводском и Чусовском городских округах — по три.

Всего в Пермском крае с начала пандемии выявлено 66 712 жителей с коронавирусной инфекцией.

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