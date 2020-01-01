Мария Сыропятова В Перми за 100 млн руб. продаётся детский оздоровительный лагерь Площадь земельного участка — 33,2 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми выставлен на продажу детский оздоровительный лагерь «Ёлочка» (мкр «Гайва», ул. Коспашская, 17). Согласно объявлению на «Авито» стоимость земельного участка и 13 зданий — 100 млн руб.

Площадь одно- и двухэтажных зданий — 3,3 тыс. кв. м. Площадь участка — 33,2 тыс. кв. м. Разрешённый вид использования участка — для объектов общественно-делового назначения.

Кадастровая стоимость — 13,4 млн руб.

Согласно объявлению участок подключён ко всем центральным городским сетям: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электричество. Земельный участок окружён лесом.

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