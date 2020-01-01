Лесной пожар под Краснокамском локализован Площадь возгорания составила более 170 га Поделиться Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Краснокамском городском округе локализован лесной пожар. Об этом сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Игорь Хлебников.

По его словам, сейчас ведётся дотушивание валежника и проливка моховой подстилки. Работы осуществляются в болотистой и труднодоступной местности с применением спецтехники и с помощью прокладки магистральных линий от водоисточников. Угрозы населённым пунктам нет. Превышение ПДК в воздухе не обнаружено.

Как сообщают «Вести-Пермь», площадь пожара составила 173 га.

Напомним, 10 июля около станции Шабуничи возникло возгорание. Из-за неосторожного обращения с огнём загорелся сухой мох на болоте урочища Суходол. С 13 июля распоряжением Краснокамского городского округа ситуация была признана чрезвычайной, а с 15 июля введён режим ограничения пребывания граждан в лесах. В тот же день смог от лесного пожара достиг Перми.





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