Эсеры сформировали списки на выборы в Заксобрание В первой тройке — действующие депутаты Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

«Справедливая Россия — За правду» определилась с кандидатами в Законодательное собрание. В общекраевую часть списка вошли руководитель реготделения Вероника Куликова, депутат гордумы Перми от ЛДПР Илья Лисняк и депутат Березниковской думы Григорий Малинин.

Региональную группу «Свердловская №11» возглавил депутат гордумы, бывший секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Фёдоров. На второй строчке — неизвестный Вадим Яснов, гендиректор медиаагенстства «Кулич» Ирина Форсюк, депутат Добрянской думы Марк Коробов (оба считаются соратниками Ильи Лисняка).

Отметим, что Фёдоров также занимает вторую строчку в «тройке» партии в гордуму. Возглавляет этот список Вероника Куликова. Илья Лисняк в заверенном списке занимает первую строчку в группе «Свердловская №10» (совпадает с одноимённой группой на выборах в ЗС), однако после исключения из этой группы двух кандидатов его регистрация здесь возможна вряд ли.

Кроме того, списки эсеров пополнили спикер Александровской думы, избранная от КПРФ, Людмила Белецкая (вторая строчка в группе «Соликамская №13»), которая возглавила думу после отстранения Марины Зиминой, и александровский депутат, бывший глава Всеволодо-Вильвы Дмитрий Мельчаков (первый номер в этой же группе).

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