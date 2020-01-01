Олеся Максименко Краевая прокуратура не будет покупать квартиру за 11 млн руб. Договор с застройщиком «Пермглавснаб» расторгнут по соглашению сторон Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края и ООО «Торговый дом «Пермглавснаб» расторгли договор о приобретении ведомством квартиры за 11 млн руб. Договор расторгнут на основании приказа генпрокурора РФ, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на сайт госзакупок.

Напомним, согласно техзаданию квартира должна была располагаться в 16-этажном здании, построенном не ранее 2020 года. Её площадь должна составлять не менее 110 кв. м, все комнаты должны быть изолированы, а само жильё находиться не далее чем в 1,5 км от здания прокуратуры Пермского края.

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