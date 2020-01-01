Олеся Максименко За сутки к «заражённым» COVID-19 территориям Прикамья добавилась ещё одна Коронавирус обнаружен в 29 муниципалитетах региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из 376 случаев заражения COVID-19 в Прикамье за минувшие сутки 144 приходятся на Пермь, 44 — на Пермский муниципальный район, 32 — на Чернушинский городской округ.

25 аналогичных диагнозов поставлены в Краснокамском городском округе, 24 — в Березниках, 20 — в Красновишерском городском округе, 15 — в Чердынском городском округе, девять — в Очёрском городском округе.

В Бардымском муниципальном округе и Кунгурском муниципальном районе выявлено по восемь инфицированных, в Гайнском муниципальном округе — семь, в Чайковском — шесть, в Кунгуре — пять.

Кроме того, по четыре случая зафиксировано в Кудымкаре и Соликамском городском округе, три — в ЗАТО «Звёздный», по два — в Октябрьском и Осинском городских округах, Берёзовском, Уинском и Юсьвинском муниципальных округах.

В Верещагинском, Ильинском, Нытвенском и Суксунском городских округах, Еловском, Кудымкарском, Сивинском и Юрлинском муниципальных округах диагностировано по одному случаю COVID-19.

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