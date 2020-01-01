За сутки от коронавируса скончались 20 жителей Пермского края Заболели 376 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 376 новых случаев заражения COVID-19: 71 человек госпитализирован, 305 — проходят амбулаторное лечение на дому. Выздоровели 308 человек, скончались 20 пациентов с коронавирусом.

В числе новых инфицированных — 158 пациентов мужского пола, 218 — женского. Среди заболевших — 29 детей, 55 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 141 человек в возрасте от 30 до 49 лет, 91 — от 50 до 64 лет, и 60 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 66 331.

В ковидных отделениях больниц в настоящее время проходит лечение 2291 человек, 68 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда на 15 июля составляет 25,9%.

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