В Соликамске шесть человек пострадали в ДТП со скорой помощью Авария произошла утром 15 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

ДТП в Соликамске

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Соликамске в четверг, 15 июля, произошла автомобильная авария. В ДТП пострадали шесть человек, сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

Около 4:30 на перекрестке проспекта Строителей и ул. Северной столкнулись такси и скорая помощь. По данным полиции, автомобиль «Лада Гранта» под управлением 20-летнего водителя двигался по проспекту Строителей. На нерегулируемом перекрёстке водитель легковушки не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, которая ехала по ул. Северной, являющейся главной дорогой.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили таксист и двое его пассажиров 19 и 20 лет, все они с различными травмами госпитализированы в больницу. Также медицинская помощь была оказана водителю «скорой» и двум фельдшерам.

По факту ДТП проводится проверка.

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