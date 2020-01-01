Судебные приставы реализуют имущество бывшего гендиректора НПФ «Стратегия» На торги будут выставлены девять объектов недвижимого имущества из восьми городов Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Петр Пьянков

newsko.ru

Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю продолжает исполнительное производство о взыскании с экс-руководителя АО НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова денежных средств в размере почти 80 млн руб.

Так, в ближайшее время на торги будут выставлены принадлежащие должнику здания: всего девять объектов недвижимого имущества из восьми городов Пермского края, сообщили в пресс-службе ведомства. Средства, вырученные от продажи, будут направляться в пользу конкурсного управляющего АО НПФ «Стратегия» (государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»).

По оценке экспертов, стоимость всех девяти помещений составляет порядка 11 млн руб.

Напомним, в 2018 году экс-директора НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова признали виновным в хищении средств фонда на сумму 200 млн руб. и легализации 150 млн руб. и приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу на сумму 2 млн руб. В марте 2016 года «Стратегия» лишилась лицензии ЦБ. На тот момент вкладчиками фонда стали 80 тыс. человек.

Назначенный бизнесмену срок завершится 13 октября 2021 года, однако в конце мая стало известно, что Пьянкова освободили из колонии, изменив наказание с лишения свободы на ограничение свободы. Как сообщалось, Пьянков сейчас находится в Перми.









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