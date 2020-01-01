Бывшего директора НПФ «Стратегия» освободили из колонии Назначенный бизнесмену срок завершится 13 октября 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Петр Пьянков

newsko.ru

Экс-директор НПФ «Стратегия» Пётр Пьянков освобождён из колонии. Об этом сообщили в Березниковском городском суде.

Теперь вместо колонии-поселения он будет отбывать наказание в Перми, а вид наказания изменён с лишения свободы на ограничение свободы.

Напомним, Петра Пьянкова признали виновным в хищении средств НПФ «Стратегия» на сумму 200 млн руб и легализации 150 млн руб.

В 2018 году виновного приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу на сумму 2 млн руб. Назначенный бизнесмену срок завершится 13 октября 2021 года.

Отметим, что в марте 2016 года «Стратегия» лишилась лицензии ЦБ. На тот момент вкладчиками фонда стали 80 тыс. человек.

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