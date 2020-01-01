Олеся Максименко В июне в Пермском крае инфляция составила 6,3% По сравнению с маем она ускорилась на 0,62 п. п. Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Годовая инфляция в июне в Пермском крае составила 6,3%, продемонстрировав рост на 0,62 п. п. по сравнению с маем 2021 года (5,68%), сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Рост инфляции наблюдается и в Приволжском федеральном округе (6,73%), и в России (6,5%).

Прирост цен на продовольственные товары в годовом выражении в июне по сравнению с маем составил 7,42%. Как поясняют в Центробанке, это связано с увеличением цен на овощи «борщевого набора» и курицу.

Стоимость непродовольственных товаров выросла до 7,12% в годовом выражении. Основная причина — реализация отложенного спроса и рост себестоимости производства из-за роста мировых цен на сырьё и нехватки кадров в некоторых отраслях.

Что касается услуг, то здесь годовой темп прироста цен вырос до 3,84%. Наибольшее влияние на это оказали цены на авиаперелёты, услуги туризма и отдыха.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.