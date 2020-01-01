Елена Синица Годовая инфляция в Прикамье составила в мае 5,68% Относительно апреля она выросла на 0,89 п.п. Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Годовая инфляция в Пермском крае в мае увеличилась относительно предыдущего месяца на 0,89 п.п. и составила 5,68%. Об этом сообщает Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

В Приволжском федеральном округе в мае инфляция составила 6,3%, а в России в целом – 6,02%.





Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в мае вырос в Пермском крае до 7,21% (в апреле показатель составлял 5,76%).





Наибольший вклад в увеличение темпов прироста цен на продовольственные товары внесла динамика цен на плодоовощную продукцию, курицу и свинину.





Помимо этого, повышению темпов прироста способствовали рост издержек производителей за-за подорожания зерна, используемого в производстве кормов, а также сокращение импорта в связи с ростом мировых цен на конечную продукцию.





Темп прироста цен на непродовольственные товары в мае повысился относительно предыдущего месяца на 0,62 п.п., до 6,27% в годовом выражении. Причинами послужили расширение спроса на некоторые товары длительного пользования и рост себестоимости производства (в том числе по причине роста мировых цен на металлы).





В сфере строительства зафиксирован прирост темпа цен на стройматериалы из древесины, что связано с ростом издержек.





Годовой темп прироста цен на услуги в мае вырос относительно предыдущего месяца до 2,96%.





Замечен рост и цен на услуги пассажирского транспорта – до 8,99% в годовом выражении. Причем повышение фиксируется как в сфере авиаперелетов, так и в поездках в купейном вагоне железнодорожного транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.