Открывается движение по тоннелю на ул. Дзержинского в Перми Тоннель был закрыт на ремонт 22 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Тоннель на ул. Дзержинского 15 июля открывают для движения автотранспорта и трамваев, об этом заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

Участок дороги закрылся на ремонт 22 мая. В тоннеле пришлось демонтировать трамвайные пути, обустраивать новое основание верхних строений с рельсошпальной решёткой, заново прокладывать рельсы и устанавливать покрытие из бетонных плит.

Ремонтом занималось пермское ООО «Управляющая компания «Спецстрой». Цена заключённого с ним контракта составляла 14,7 млн руб. Первоначально подрядчик заявлял, что закончит все работы к 3 июля.

В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что с 16 июля автобусный маршрут №88 вернётся к привычному маршруту следования: на время ремонта он ходил по укороченному маршруту до остановки «Завод профнастила».

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