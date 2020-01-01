Елена Синица В Перми начался ремонт трамвайных путей в тоннеле на ул. Дзержинского На время ремонта изменится движение автобуса №88 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Архив ИД «Компаньон»

С субботы, 22 мая, начался плановый ремонт трамвайных путей на ул. Дзержинского. Об этом сообщает городская администрация.

Отмечается, что износ трамвайных путей и покрытия уже превысил допустимые значения для обеспечения безопасного дорожного движения.





Для того чтобы ускорить ход ремонта, тоннель будет полностью закрыт.





Кроме этого, на время ремонтных работ изменится маршрут следования автобуса №88.





В прямом и обратном направлениях автобус будет следовать сообщением «Станция Пермь II» — «Завод профнастила». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на конечном остановочном пункте «Завод профнастила».

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