Олеся Максименко Количество «инфицированных» COVID-19 муниципалитетов Прикамья выросло Коронавирусом заразились жители 28 территорий региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки наибольшее количество заболевших коронавирусом выявлено в краевом центре, Пермском муниципальном районе и Соликамском городском округе: 217, 31 и 20 случаев заражения соответственно.

Также аналогичный диагноз поставлен 17 жителям Березников, по девять заболевших — в Кишертском и Ординском муниципальных округах, по восемь — в Кунгуре и Чусовском городском округе. Семь инфицированных являются жителями Краснокамского городского округа, по пять заболевших — в Верещагинском городском округе и Кунгурском муниципальном районе.

В Суксунском городском округе, Гайнском, Косинском и Кочёвском муниципальных округах выявлено по четыре заразившихся, в Ильинском и Лысьвенском городских округах — по три, в Нытвенском и Чернушинском городских округах, Карагайском, Сивинском и Частинском муниципальных округах — по два.

По одному диагнозу COVID-19 поставлено в Берёзовском и Юсьвинском муниципальных округах, Горнозаводском, Оханском и Очёрском городских округах.

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