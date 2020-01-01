Алексей Дёмкин: «Я против борьбы с электросамокатами» Нужно урегулировать места парковок и установить скоростной режим Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира в соцсетях 14 июля заявил, что не считает нужным бороться с электросамокатами в городе, так как этот вид транспорта востребован у людей.

«Другое дело, что нужно вводить их в правовое поле, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, — отметил Дёмкин. — И с этой проблемой, которую нужно решать, внося изменения в федеральное законодательство, столкнулись все российские города. Что будем делать на уровне муниципалитета? Точно пойдем в урегулирование место парковок и создание схем их размещения».

По мнению Алексея Дёмкина, прокатчики должны привязывать начало и завершение сессии пользования самокатом к местам парковок, а размещать их планируется возле рекреационных объектов, учебных заведений, торговых центров, учреждений культуры и спорта.

«Обсуждаем, что основные места в схеме будут на расстоянии не более четырех километров от центра. Пока в схеме 90 мест. Увеличим, если будет потребность», — резюмировал Дёмкин.

Также, по словам мэра, власти будут договориться с прокатчиками о введении технического запрета на превышение скорости.

«Подготовлен ряд предложений о вводе зон, где скорость должна быть ограничена до 10 и 15 км в час, чтобы пешеходы чувствовали себя безопасно. И эта работа уже начата сегодня», — сказал Алексей Дёмкин.





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