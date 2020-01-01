Елена Синица Езда по правилам и без Какие меры могут принять для урегулирования передвижения на электросамокатах Поделиться Поделиться Твитнуть

В России популярность электросамокатов набирает обороты. Пермь не стала исключением. Сегодня в городе работают 28 сервисов по их аренде и один кикшеринг, растут продажи. На первый взгляд у этого вида транспорта только плюсы — удобный и быстрый способ добраться из точки А в точку В без пробок. Однако в новостной повестке электросамокаты чаще упоминаются в негативном ключе, как участники дорожных происшествий. С начала года число таких ДТП по стране увеличилось в разы. «Новый компаньон» узнал, как власти и прокатчики электросамокатов планируют реагировать на новые вызовы.

Самокат становится мопедом

С начала года в Пермском крае зарегистрировано 11 происшествий с участием электросамокатов, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю. Шесть ДТП произошли в краевой столице. Также такие случаи зафиксированы в Добрянке, Осе, Краснокамске, Березниках и Соликамске. При этом семь человек получили травмы.

В прокуратуре Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что пока обращений от жителей по вопросам ДТП с электросамокатами не поступало. В ведомстве пояснили, что если мощность двигателя превышает 0,25 кВт, то электросамокат относится к мототранспортным средствам I категории (мопеды). А для управления таким видом транспорта необходимо иметь права категории М и ездить в застёгнутом мотошлеме.

В ведомстве говорят, что и меры ответственности в таком случае имеются. В частности, привлечь к ответственности можно по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Размер штрафа по этой статье составляет от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Также оштрафовать на 1 тыс. руб. могут и за управление без мотошлема (или в незастёгнутом шлеме). Это предусмотрено ст. 12.6 КоАП РФ.

Как сообщает пермское управление ГИБДД в социальных сетях, сотрудники ведомства привлекли к административной ответственности более 130 водителей электросамокатов.

«С наступлением тёплых дней на дорогах краевого центра появляется всё больше электрических транспортных средств, — поясняют в ГИБДД. — Зачастую любители данных средств передвижения игнорируют соблюдение правил, вследствие чего сотрудники ГИБДД ежедневно привлекают к ответственности водителей электросамокатов с номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт».

А вот если мощность двигателя электросамоката меньше 0,25 кВт, то их пользователи приравниваются к пешеходам. Какую ответственность они понесут, зависит от возраста пользователя и от того, является электросамокат личным имуществом или же взят в аренду.

Вне закона

Сейчас в России нет правил, регламентирующих ПДД для любителей электросамокатов. Однако работа над этим вопросом ведётся как на федеральном, так и на региональном уровне. Ещё в 2019 году Министерство транспорта РФ разрабатывало поправки к ПДД. В частности, тогда минтранс предложил ввести нового участника дорожного движения — лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно поправкам, к СИМ относятся роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколёса.

При этом уточняется, что правила для пользователей СИМ зависят от их возраста. Например, лица в возрасте до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов) и пешеходным зонам. А вот если «электросамокатчику» от семи до 14 лет, то он может пользоваться ещё и велосипедной дорожкой. Пользователи СИМ старше 14 лет могут получить право пользоваться проезжей частью велосипедных зон (правый край проезжей части и обочина), а также полосой для велосипедистов (по выделенной полосе для велосипедов на тротуаре). Отмечается, что при отсутствии такой инфраструктуры им разрешат выезжать на правый край проезжей части или на обочину.

Более того, в поправках речь идёт и об установлении максимальной скорости движения не более 20 км/ч в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях.

По словам представителя пресс-службы шеринга электросамокатов Urent Алёны Сухаревской, введение понятия СИМ на уровне законодательства поможет сервисам вести диалог с администрациями городов. Ведь «аварийность далеко не всегда связана с тем, что люди как-то неправильно ездят на электросамокатах. Дело и в том, что в городах не всегда есть инфраструктура».

Тем не менее, как сообщили информационному агентству ТАСС в МВД России, определённого законом статуса у электросамокатов пока так и нет. Кроме этого, в ведомстве добавили, что урегулированием правового статуса средств индивидуальной мобильности всё также занимается Минтранс РФ.

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают, что «надо как можно быстрее менять ПДД».

«Надо как можно скорее менять ПДД. Как обыватель я не понимаю, чем отличаются электросамокат и велосипед с электрическим двигателем от мопеда, — говорит глава СПЧ Валерий Фадеев. — Курьеры и доставщики еды, которые мечутся со скоростью 40 км/ч по встречной и тротуарам, — страшное зрелище. А где шлем? А страхование? Кто за это будет отвечать — компания, которая предоставляет прокат, или сами пользователи? А как их распознать?» Он добавил, что надо вводить эти новые виды транспорта и развлечений в правовое поле и «никаких других мнений здесь быть не может».

В начале июня совет проводил круглый стол на эту тему. В результате его участники предложили ввести в ПДД новый термин «мотовелосипед», выпускать на проезжую часть пользователей СИМ только с 16 лет, обязать надевать для езды по проезжей части шлем и налокотники, разрешить езду по тротуарам для СИМ весом до 35 кг.

Как сообщили в начале июля совету в минтрансе, предложения СПЧ по СИМ совпадают с позицией ведомства. А проект постановления сейчас находится на рассмотрении в МВД России.

В мэрии Перми тоже обсуждают проблему регулирования движения электросамокатов. Для её решения горадминистрация настаивает на ограничении скорости их движения. А с компаниями, занимающимися сдачей в аренду электросамокатов и кикшерингом, планируется обсуждать вопросы установления скоростного режима, размещения мест парковок и проведения инструктажа для пользователей.

Помимо этого, как сообщил «Новому компаньону» начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, сейчас разрабатывается карта с зонами ограничения скорости.

Превышение скорости

В сервисе по аренде электросамокатов «Япоехал?» ещё с начала сезона были готовы к таким правилам ПДД. Весь парк электросамокатов обновили с учётом мощности и возможных ограничений скорости.

«На наших самокатах пользователи не смогут развить скорость больше 20 км/ч. Для пользователей мы проводим инструктаж, разъясняем, как и где можно пользоваться электросамокатом, — говорят в сервисе. — После введённых ограничений спрос снизился несущественно, и он не связан с рейдами ГИБДД. Отметим, что клиенты стали чаще интересоваться возможными штрафами».

А вот в сервисе «Шторм» сообщили, что спрос остался всё таким же высоким. Все самокаты «Шторма» изначально стоят на средней скорости, позволяющей разгоняться до 20 км/ч.

Однако в сервисе отметили, что «это не гарантия того, что клиент едет с такой максимальной скоростью. Он может самостоятельно переключить уровень разгона до максимального и двигаться гораздо быстрее». Максимальная скорость этих электросамокатов 30 км/ч. В «Шторме» также каждый клиент получает краткий инструктаж пользования инвентарём, рекомендации по соблюдению скоростного режима и правил дорожного движения.

В пресс-службе Urent считают, что ДТП с участием электросамокатов нужно разделять на две категории. Первая — ДТП с частными электросамокатами, вторая — с шеринговыми. По словам представителя пресс-службы Urent Алёны Сухаревской, дорожные происшествия с шеринговыми электросамокатами происходят реже.

«Если говорить про шеринговые самокаты, то серьёзное ДТП, из тех что попадают в новости, происходит одно на 3 млн поездок. Это достаточно низкая статистика. А если говорить про частные, то такие аварии, наверное, происходят каждый день, просто не все они попадают в новости», — поясняет Сухаревская.

Электросамокаты Urent имеют ограничение по скорости до 25 км/ч. В некоторых городах есть деление на зоны. Там, где высокий пешеходный трафик, сервис на техническом уровне занижает скорость до 10—15 км/ч. В таком случае пользователь разогнаться не сможет. В сервисе считают такую скорость достаточно безопасной, чтобы избежать серьёзного ДТП.

А вот в случае с частными электросамокатами, по словам Сухаревской, скорость может развиваться до 30—50 км/ч.

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